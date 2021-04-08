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Происшествия8 апреля 2021 11:00

В Тамбове автобус наехал на 9-летнего мальчика

Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мальчик попал под автобус

Мальчик попал под автобус

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 10-летний мальчик, произошла 7 апреля в 17 часов 20 минут на пересечении улиц Гастелло и 40 лет Октября. 52-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавший по городскому маршруту, на регулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, на автомобиле скорой помощи ребенка доставили в ТОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП