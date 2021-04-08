Более 10 улиц Тамбова обесточат из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 9 апреля в областном центре отключат электроэнергию более чем на десяти улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света временно не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 12.00

по пр. Энергетиков, д. 1-6;

по Моршанскому ш., д.2АБ, 29;

13.30 до 16.30

по пр. Тулиновскому, д. 8-28, 88;

с 8.30 до 16.30

по ул. Пирогова, д. 1-12;

по ул. Северной, д. 4-16;

по ул. 2 Шацкой, д. 3-33;

по ул. 3 Шацкой, д. 1-33;

по ул. 4 Шацкой, д. 4-28;

с 13.00 до 16.00

по ул. Железнодорожной, д. 3-105;

по ул. С.Ценского, д. 100-135;

по пр. Флотскому, д. 1-8;

по пр. Железнодорожному, д. 2-11;

по пр. Спортивному, д. 1-10.