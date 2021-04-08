Тамбовчанам предлагают написать Космический десант

11 апреля в 10 часов в канун 60-летия первого в мире полёта человека в космос пройдет первый всероссийский Космический диктант. Присоединиться к нему можно офлайн и онлайн.

Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

- В нашем регионе во всех городах и районах организовано больше 50 очных площадок. Также всех желающих приглашают присоединиться к диктанту онлайн, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Подробности и инструкцию по участию можно узнать, перейдя по ссылке: http://cosmos.vdnh.ru/dictation.php.

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».