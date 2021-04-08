Тамбовчанин взял кредит на чужое имя

Полицейские раскрыли мошенничество, которое произошло в конце 2020 года. Тогда неизвестный воспользовался паспортными данными 31-летнего жителя села Петровка, создал личный кабинет для получения кредита и оформил займ на 9 тысяч рублей. Деньги он сразу потратил.

Мужчина, на которого оформили кредит, узнал о займе, когда ему начали звонить сотрудники банка с требованием погасить просрочку. Заемщик обратился в полицию.

Полицейские установили обстоятельства случившегося, а вскоре задержали 24-летнего мужчину, которого заподозрили в афере. В его телефоне нашли информацию о сделанном займе.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Злоумышленнику придется возместить причиненный материальный ущерб потерпевшему.