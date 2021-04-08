В парке культуры Тамбова проверили аттракционы

7 апреля представители Гостехнадзора проверили, готовы ли аттракционы городского парка культуры и отдыха к работе и являются ли они безопасными для горожан.

- Аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и требуют бдительного контроля за их техническим состоянием и безопасной эксплуатацией. Уже год на территории РФ действует правило государственной регистрации аттракционной техники, на основании которого владельцы должны поставить на учет аттракционы по месту их постоянной либо временной эксплуатации,- говорит начальник управления Гостехнадзора по Тамбовской области Александр Офицеров.

Аттракционы в городском парке культуры и отдыха проходят несколько этапов проверки. Первый был в марте. Сюда приезжали специалисты профильного ведомства из Санкт-Петербурга для технического освидетельствования. Их заключение таково – парк готов встречать посетителей.

- Официально мы открываемся первого мая, мы начнем проводить мероприятия, заработают аттракционы, - говорит директор МАУ «Дирекция культуры и массового отдыха» Игорь Немков.

«Колесо обозрения» - один из самых популярных аттракционов в парке. Большой и сложный механизм должен работать исправно и быть безопасным для посетителей, поэтому его готовят к запуску каждый день.

- Ежедневно я проверяю визуально все цепочки, крепления, потом приезжает механик, который закреплен за данным аттракционом, смотрит, где подкрутить, где смазать, делает отметку в специальном журнале допуска. Только после этого я имею право запустить и приступить к работе, - говорит оператор аттракциона Александр Аленов.

Вместе со специалистами профильного ведомства аттракционы городского парка культуры и отдыха проверяли уже в действии и журналисты местных СМИ. Полученного адреналина им точно хватит на весь оставшийся рабочий день.

Если аттракцион не проходит проверку, выдается запрет на его эксплуатацию. В городском парке культуры и отдыха таких примеров нет. Все объекты – здесь 21 аттракцион - готовы к работе.