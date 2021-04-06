В Тамбовской области новый заместитель прокурора

Игорь Зайферт

У прокурора Тамбовской области, должность которого в декабре 2020-го занял Александр Гулягин, появился новый заместитель. На этот пост назначен Игорь Зайферт, руководивший прокуратурой города Саяногорска в Республике Хакасия. Игорю Викторовичу 36 лет, он является уроженцем Красноярского края.

С 2007 по 2013 годы Зайферт работал помощником прокурора г. Саяногорска, г. Абакана, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Хакасия, заместителем прокурора Таштыпского района Республики Хакасия. С 2013 по 2017 годы занимал должность прокурора Аскизского района Республики Хакасия.

Фото прокуратуры Тамбовской области