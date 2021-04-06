Тамбовчанин, оклеветавший бывшую жену, пойдет под суд

53-летний житель Мичуринска пойдет под суд за преступление по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащаяся в публично демонстрирующем произведении».

Органы дознания ЛО МВД России на станции Мичуринск установили, что во время бракоразводного процесса между супругами возникли конфликтные отношения. Мужчина решил испортить репутацию жены. Он расклеил листовки с изображением личных фото женщины и нецензурными надписями на информационном стенде, установленном возле здания пригородных касс станции Мичуринск - Уральский, в месте для курения, и на двери служебного кабинета билетных кассиров АО «ППК «Черноземье».

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Мичуринского транспортного прокурора, - сообщают в Мичуринской транспортной прокуратуре. – Материалы направляются в суд.