Тамбовского предпринимателя будут судить за покушение на дачу взятки полицейскому

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 17 марта этого года в Староюрьевском районе индивидуальный предприниматель передал сотруднику МОМВД России «Первомайский» 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение его к административной ответственности за розничную торговлю контрафактной табачной продукции. От незаконного денежного вознаграждения страж порядка отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.