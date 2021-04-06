В Тамбовской области начался месячник по благоустройству территорий

В месячнике принимают участие коммунальные службы, предприятия и организации, а также неравнодушные жители конкретного населенного пункта Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине стартовал ежегодный месячник благоустройства территорий. Он проходит во всех муниципальных образованиях области. Участие в нем принимают коммунальные службы, предприятия и организации, а также все неравнодушные жители конкретного населенного пункта.

В рамках месячника в регионе приводят в порядок парки и скверы, улицы и дворы. Убирают мусор после зимы, обновляют лавочки, качели, тренажеры, красят бордюрный камень, а также моют окна и фасады зданий.

- Пока основную часть работы выполняют представители коммунальных и дорожных служб. Проводят опиловку деревьев, вывозят мусор. Их почин поддерживают представители предприятий торговли и бытовых услуг - приводят в порядок прилегающую территорию. Однако уже к концу этой недели повсеместно будут проводиться субботники. Здесь-то и понадобится помощь каждого жителя региона. Убрать свой двор, навести порядок в любимом месте отдыха. С наступлением устойчивой теплой погоды - высадить цветы, разбить клумбы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В этом году на Тамбовщине по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется преобразить 145 дворовых и 103 общественных территории. На эти цели будет направлено около 285 миллионов рублей, из которых около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты.