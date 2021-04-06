Жители Тамбовщины смогут написать «Тотальный диктант» на 50 площадках

В Тамбовской области открылась регистрация на Тотальный диктант-2021, который пройдет 10 апреля. Жители региона смогут его написать более чем на 50 площадках. Предварительная регистрация участников проходит здесь. Автором текста для просветительской акции в этом году стал писатель Дмитрий Глуховский.

По словам организаторов, диктант пройдет во всех районных центрах, а в некоторых районах — сразу на нескольких площадках. Например, в Сосновке проверить свою грамотность можно будет в Центральной библиотеке и Доме культуры.

А еще, в Сосновке, в зале кинотеатра, жителя покажут премьеру фильма на большом экране. В этом году для акции впервые был снят художественный фильм «Обещания», который расскажет участникам Тотального диктанта историю, описанную в тексте Дмитрия Глуховского. Закрытая площадка будет организована и в Сосновском доме-интернате для престарелых.

В открытых на базе библиотек центрах грамотности также состоится Тотальный диктант. Участников ждут площадки в Мичуринске, Сатинке, Жердевке, Платоновке. В Рассказовском районе населенных пунктов, участвующих в акции, будет несколько. Помимо Платоновки организаторы приглашают всех в Рассказово, Коптево и Нижнеспасское. Полный перечень всех площадок в Тамбовской области можно посмотреть здесь.

- В самом областном центре тоже будет много площадок. Жителей северной части города организаторы приглашают в технический университет и библиотеку им. Маршака, южной части — в библиотеку им. Плехановой и научную библиотеку ТГУ им. Державина. Написать диктант в кинотеатре и проникнуться атмосферой фильма можно будет в культурном центре «Мир», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Главной площадкой в Тамбове будет Пушкинская библиотека, где участников ждут фотозоны, викторины, выставки. Впервые диктовать текст приедет приглашенный диктатор. Здесь текст прочитает Антон Сомин, известный лингвист, руководитель Минского фестиваля языков, младший научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ, научный сотрудник Лаборатории социолингвистики ШАГИ РАНХиГС, преподаватель Института лингвистики РГГУ. Кроме диктовки гость проведет и бесплатную открытую научно-популярную лекцию о языке.

Впервые в Тотальном диктанте примут участие читатели Специальной библиотеки для слепых им. Островского. Они напечатают текст акции на специальных клавиатурах.

Также тамбовчанам предлагают принять участие в тесте «TruD» — адаптированном варианте диктанта для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Ежегодно эту версию диктанта в Тамбове пишут студенты из десятка зарубежных стран.

Напомним, впервые диктант напишут и на английском языке. Текст Дмитрия Глуховского можно будет написать после основного диктанта, в 15:30. Площадками для английского диктанта станут Пушкинская библиотека и Точка кипения ТГТУ (ул. Ленинградская, 1). Уровень владения языком для участия — от B1, но попробовать свои силы сможет каждый.