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Происшествия6 апреля 2021 10:20

В Тамбовском районе иномарка столкнулась с фурой

В аварии пострадала 31-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На трассе под Тамбовом "встретились" большегруз и иномарка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 5 апреля в 22 часа 25 минут на 10 километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Здесь столкнулись автомобиль «Mitsubishi Lancer», под управлением 31-летней женщины и большегруз «Freightliner» с полуприцепом «Van Hool». За рулем фуры находился 32-летний водитель.

- В результате аварии пострадала водитель иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

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