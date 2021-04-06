В Тамбовском районе иномарка столкнулась с фурой

На трассе под Тамбовом "встретились" большегруз и иномарка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 5 апреля в 22 часа 25 минут на 10 километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Здесь столкнулись автомобиль «Mitsubishi Lancer», под управлением 31-летней женщины и большегруз «Freightliner» с полуприцепом «Van Hool». За рулем фуры находился 32-летний водитель.

- В результате аварии пострадала водитель иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.