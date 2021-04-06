На Тамбовщине после зимы заделывают ямы на дорогах

В Тамбовской области устраняют ямы и выбоины, образовавшиеся на автодорогах после зимы. К ямочному ремонту уже приступили более половины муниципалитетов области, в том числе Тамбов и Мичуринск.

Сейчас в Тамбове бригады «Спецдорсервиса» активно очищают проезжую часть от мусора, занимаются очисткой ливневых колодцев, перильного ограждения. Апрель объявлен месячником по благоустройству и наведению санитарного порядка.

На автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения приступили к ликвидации разрушений еще в феврале, которые выполнялись литым и холодным асфальтобетоном. А с середины марта устранение ям дорожники ведут горячим асфальтобетоном. Общий объем выполненных работ составил почти 5 тыс. квадратных метров. Параллельно ведутся работы по уборке бытового мусора в границах полосы отвода автодорог.

- В настоящее время 9 асфальтобетонных заводов выпускают материалы для организации ремонтных работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - До 9 апреля начнут работу еще 7 асфальтобетонных заводов.