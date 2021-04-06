Коронавирус в Тамбовской области, новости на 6 апреля: за сутки заболели 86 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 апреля, 29933 человека. 27273 заболевших выздоровели, 419 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 86 новых случаев. Среди заразившихся 29 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 года до 84 лет, а также десять детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 496 человек, из них диагноз «пневмония» у 462 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.