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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 9:40

Коронавирус в Тамбовской области, новости на 6 апреля: за сутки заболели 86 человек

Общее количество заразившихся - 29933
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 апреля, 29933 человека. 27273 заболевших выздоровели, 419 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 86 новых случаев. Среди заразившихся 29 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 года до 84 лет, а также десять детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 496 человек, из них диагноз «пневмония» у 462 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.