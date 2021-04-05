Тамбовчанин получил больше 10 лет колонии за убийство гостя

В Тамбовской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Ночью 7 апреля прошлого года в больнице скончался 39-летний мужчина, которого доставили с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки. Следствием и судом установлено, что погибший и его сожительница временно проживали в доме своего знакомого в селе Горелое Тамбовского района. Вечером 6 апреля прошлого года между мужчинами на почве ревности произошел конфликт, во время которого хозяин жилища схватил нож и нанес приятелю несколько ударов в область грудной клетки, после чего скрылся. При задержании злоумышленник отказывался выполнять законные требования полицейских и, держа в руке нож, высказывал угрозы в их адрес.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.