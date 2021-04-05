В Тамбове дадут старт Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады

6 апреля в тамбовском Дворце спорта «Антей» состоится торжественное открытие Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. В течение трех дней, с 6 по 8 апреля, около 250 спортсменов из 22 регионов страны будут выявлять сильнейших в четырех видах спорта: баскетбол и юнифайд-баскетбол, настольный теннис и юнифайд-настольный теннис. Крупнейшие соревнования по адаптивному спорту Тамбовская область принимает впервые.

– Наш регион – один из центров развития адаптивного спорта. Соответственно, на территории области и раньше проводились крупные соревнования. Например, много лет подряд в Тамбове разыгрываются медали чемпионата России по велоспорту – спорт слепых. Но соревнования по Специальной Олимпиаде такого ранга пройдут впервые, – отметил директор спортивно-адаптивной школы Михаил Бударин.

6 и 7 апреля соревнования пройдут во Дворце спорта «Антей». Финальные состязания по всем видам программы состоятся 8 апреля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов».

- В Тамбовской области на сегодняшний день 15 воспитанников спортивно-адаптивной школы входят в различные составы национальных сборных страны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это представители легкой атлетики, пауэрлифтинга, греко-римской борьбы, дзюдо, горнолыжного спорта. Они не только успешно выступают на соревнованиях российского уровня, но и защищают честь страны на международной арене.

Тамбовчане побеждают на чемпионатах и первенствах Европы и мира, Сурдлимпийских Играх и Играх Специальной Олимпиады. Наши борцы греко-римского Евгений Желтухин и Владислав Тарасов прочно вошли в элиту европейского спорта, пауэрлифтеры Константин Мацнев, Антон Горбунов – лидеры сборной России на протяжении нескольких сезонов, а Татьяна Баранова выбрана послом Всемирной Специальной Олимпиады 2022.