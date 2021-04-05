На Тамбовщине продолжается музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова

Накануне большим концертом народного артиста России Николая Луганского открылся 39-ый международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова. Пианист исполнил сонаты Бетховена, «Эстампы» Дебюсси и «Этюды-картины» Рахманинова. Зрители встретили игру известного музыканта долгими овациями. Завтра Рахманиновский фестиваль переместится в Уварово, а продолжат его тамбовские музыканты.

- В этом году в афише фестиваля присутствуют разные исполнители и разные музыкальные жанры, много и крупных творческих работ тамбовских коллективов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - 6 апреля, фестивальные концерты смогут посетить и жители области. В Уваровском городском Дворце культуры «Дружба» в рамках «Рахманиновских хоровых сезонов» состоится концерт Тамбовского камерного хора имени С. В. Рахманинова под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Козлякова.

Вместе с хором выступит наш земляк, лауреат международных конкурсов, солист Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Денис Болдов. В программе концерта произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки, Штрауса, Пахмутовой, Хренникова. Зрителей ждёт встреча с популярной классикой, песнями известных советских композиторов, русскими народными песнями.

Напомним, что фестиваль будет проходить в течение всего апреля. Концерты состоятся как в Тамбове, так по области. Так, в музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» в мае пройдут «Сиреневый вечер» «Сиреневая ночь в Ивановке», а в июне - международный музыкальный фестиваль «Музыкальное лето в Ивановке» с выставками, экскурсиями, концертами классической музыки, фольклором, эстрадной программой.

Традиционные музыкально-литературные праздники возобновятся и в селе Старая Казинка Мичуринского района, районном поселке Знаменка Петровского района, в Бондарском, Староюрьевском и Пичаевском районах.