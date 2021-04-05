В Тамбове благоустраивают дворы

В 2021 году в областном центре приведут в порядок 42 дворовых территории Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Особенностью программы текущего года стало увеличение количества дворов-участников до 42 объектов.

Так, на двух дворовых территориях по адресам Советская, 198 и Пирогова, 58 рабочие проводят демонтаж изношенного асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня. В одном из дворов рабочей бригадой ведется подготовка песчаного основания и установка нового бордюрного камня.

- В этом году нам удалось приступить к работам на три недели раньше по сравнению с прошедшим годом, и это служит благоприятным началом большого и важного дела. Среди 42 территорий немало и тех, на которых асфальтовое покрытие отсутствовало вовсе, поэтому на итоги благоустройства жители возлагают особые надежды, и мы с самого первого дня ведем постоянный контроль за качеством работ, - сказал директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.

Кроме того, рабочие заасфальтируют дворы и тротуарные дорожки, обновят бордюрный камень, а также установят новые скамейки и урны. По желанию жителей и при условии софинансирования могут быть предусмотрены дополнительные работы.

Всего в областном центре за четыре года преобразились 144 дворовых территории, в этом году их станет уже 186.