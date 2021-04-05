При столкновении машин в Тамбове пострадали два человека

Травмы получили водитель и пассажирка отечественного авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 4 апреля в 20 часов на улице Гагарина в районе дома №56 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2110», под управлением 31-летнего мужчины и «Mazda 3», за рулем которого находился 22-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и его 22-летняя пассажирка получили повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.