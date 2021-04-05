В Тамбове на девяти улицах отключат электричество

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 6 апреля в областном центре отключат свет на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

При проведении профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат по следующим адресам: с 9.00 до 11.30 ул. Интернациональная, д. 50-60; ул. Коммунальная, д. 32/112; ул. Базарная, д. 102а; с 14.00 до 16.30 ул. Мичуринская, д.50; ул. 3 Линия, д. 4; ул. Широкая, д. 7В.

На время проведения работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электроэнергия не будет подаваться потребителям по адресам: ул. Кавказская, д. 3-9А; ул. Волжская, д. 12-32; ул. Т.Дерунец, д. 2-32.