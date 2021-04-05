В Тамбовской области мать троих детей ограничили в родительских правах

Прокурор Пичаевского района направил в суд исковое заявление об ограничении в родительских правах 34-летней местной жительницы, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию и содержанию троих несовершеннолетних детей.

В настоящее врем две дочери женщины 11 и 9 лет находятся в ТОГБУ «Центр медико-социального сопровождения «Приют Надежды», а 14-летний сын проживает и учится в ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Мать состоит на учете с заболеванием «синдром зависимости от алкоголя 2 степени», не работает, учебой и жизнью детей не интересуется.

- Пичаевским районным судом требования прокурора удовлетворены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.