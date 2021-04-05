К юбилею Тамбова в городе посадят 4 миллиона цветов

Тамбов обещают "утопить" в цветах Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году Тамбов отметит свое 385-летие. К юбилею его планируют по-особому празднично украсить. Сейчас в теплицах Дирекции благоустройства и озеленения идут масштабные подготовительные работы.

В юбилейном году центральные площади, парки и скверы ждет множество дизайнерских обновлений. Сейчас полным ходом идет работа над компоновкой цветами вертикальных форм. На металлические полки пирамидальных каркасов выставляются горшки с цветущими ампельными петуниями, расцветка которых подбирается в соответствии с дизайнерским макетом.

- Особое внимание уделим тамбовскому Арбату — на улице Коммунальной впервые будут установлены новые вертикальные формы высотой более 3 метров. Деревянный прямоугольный вазон с укрепленным каркасом, по которому будут подниматься вьющиеся растения — такое дизайнерское решение принято специалистами Дирекции и воплощено полностью своими силами, - говорит главный агроном Дирекции Надежда Новикова. - Уход за ними трудоемкий, но красота того стоит. На случай экстренной замены предусмотрен страховой фонд цветов.

Еще одним украшением тамбовских улиц станет большое количество балконных вазонов, которые будут укреплены на парковых ограждениях. В прошлом году их можно было видеть только на ограждении сквера за памятником Ленину.

Всего подготовлено около 4 миллионов однолетних культур для высадки на клумбы и около 10 тысяч ампельных черенков для озеленения вертикальных форм. Среди цветов, которые украсят праздничные улицы города, очень много новинок — к традиционным петуниям, виолам и бархатцам добавятся декоративные канны, подсолнухи, кустовые лобелии, нарядные торении и годеции. Также запланирована высадка большого количества декоративных кустарников: бирючина, пузыреплодник, дерен разных видов и пород, катальпы. В юбилейном году будет высажено несколько аллей в парках, деревья крупномеры украсят центральные улицы города.