В Тамбовской области заразились коронавирусом еще 87 человек

87 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области 4 апреля. Среди зараженных: 42 мужчины, 42 женщины и три ребенка (мальчик четырех лет, девочки 12,14 лет). Возраст взрослых от 19 до 88 лет. За время эпидемии в регионе инфицировались 29 760 человек, 6800 случаев протекали без клинических проявлений.

27195 выздоровели: 12338 выписали из стационара, 14857 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы с COVID-19 – 482 человека, из них с пневмонией 449 человек. На домашнем карантине – 2211(из них подтвержденных случаев - 1666, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 47274. Выписаны из больниц – 17649.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 61 026 человек или 83,9% от полученного препарата. Полностью прошли иммунизацию (1 и 2 этап) 45 420 человек.