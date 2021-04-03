В парке Котовска вандалы испортили концертную сцену-ракушку

Действия хулиганов попали на камеру

2 апреля в ОМВД по городу Котовску поступило сообщение о том, что днем ранее, примерно в 17 часов на сцене-ракушке обнаружили повреждение электрических розеток. При просмотре записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» установлено, что городское имущество испортили три подростка приблизительно 13 – 14 лет.

- После установления личности подростков будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности. Кроме того, с учетом характеристики нарушителей общественного порядка, будет рассмотрен и вопрос о постановке их на профилактический учёт в ПДН ОМВД России по городу Котовску, - сказала инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Котовску Наталья Козырева.