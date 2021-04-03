В фитнес-центре у тамбовчанки украли тысячу рублей

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла еще 11 февраля этого года. Тогда в полицию обратилась 24-летняя девушка, которая рассказала, что в фитнес-клубе у нее украли 1 тысячу рублей. Деньги тамбовчанка оставила вместе с вещами в раздевалке.

Помещение, где была совершена кража, осмотрели, полицейские изучили видео с камер и вычислили предполагаемого преступника. Под подозрение попал 29-летний житель областного центра. К моменту задержания он уже успел потратить похищенные деньги.

- Мужчине придется возместить причиненный материальный ущерб, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.