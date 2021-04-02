В Тамбове изменилась работа двух светофоров

В Тамбове со 2 апреля изменилась работа светофора на пересечении улиц Советская и 1-я Полковая. Теперь здесь предусмотрена 10-секундная отсечка встречного потока по улице Советской для улучшения условий выполнения левого поворота с улицы Советской на улицу 1-я Полковая в сторону К. Маркса.

Кроме того, с 3 апреля вносится изменение в цикл работы светофора на пересечении улицы Советской и бульвара Энтузиастов. Длительности горения разрешающего сигнала светофора по улице Советской со стороны ГИБДД увеличится с 33 до 41 секунды в утреннее время, с 6.00 до 9.00.

-Корректировка внесена в связи с увеличением интенсивности движения транспорта со стороны Тамбовского района, - сообщает пресс-служба городской администрации.