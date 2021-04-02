Тамбовчане смогут увидеть онлайн-трансляцию открытия фестиваля им. Рахманинова

В Тамбовской области 3 апреля стартует XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Откроет его концерт народного артиста России Николая Луганского. Побывать на выступлении выдающегося пианиста сможет любой желающий: прямая трансляция с церемонии открытия фестиваля будет вестись в сети интернет.

Трансляция будет вестись сразу на нескольких ресурсах: на сайте КУЛЬТУРА.РФ, в Youtube и в официальной группе ВКонтакте "Международный фестиваль им.С.В.Рахманинова".

https://www.culture.ru/.../otkrytie-xxxix-mezhdunarodnogo...

https://vk.com/festrachmaninoff

https://www.youtube.com/watch?v=U8DQGAmNqSw&t=5s

Прямая трансляция будет организована администрацией Тамбовской области, региональным управлением культуры и архивного дела, телекомпанией "Новый век" и ТОГАУК "Тамбовтеатр".

Международный музыкальный фестиваль проходит в преддверии большого события -празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. Как считает губернатор Александр Никитин, творческое наследие Рахманинова, черпавшего вдохновение на тамбовской земле, занимает особое место в нашей культуре. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству этого великого композитора. В этом и есть главная миссия Рахманиновского фестиваля – сделать встречи с выдающимися музыкантами и наследие Рахманинова доступными как можно большему количеству зрителей.

Имя Рахманинова на протяжении многих лет притягивает на тамбовскую землю исполнителей мировой величины. Откроет XXXIX Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова концерт прославленного пианиста, народного артиста России Николая Луганского. Выдающийся музыкант всегда находит время посетить Рахманиновский фестиваль, несмотря на свой загруженный график. В исполнении Николая Луганского прозвучат произведения Л.Бетховена, К.Дебюсси, С.Рахманинова.

- Торжественное открытие фестиваля состоится 3 апреля в 18 часов, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.