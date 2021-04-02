Тамбовчанина, который ударил ножом приятеля, приговорили к 7 годам колонии

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя р.п. Дмитриевка Никифоровского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как установили следствие и суд, подсудимый с приятелями выпивал в квартире одного из них. Во время застолья злоумышленнику показались оскорбительными высказывания одного из присутствующих, после чего он схватил со стола нож и ударил его в шею.

Увидев, что товарищ потерял сознание и упал, мужчина поспешил скрыться с места преступления. Благодаря своевременно оказанной помощи медиков 47-летний потерпевший остался жив.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.