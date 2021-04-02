Директора и бухгалтера тамбовской сельхозфирмы будут судить за неуплату налогов

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера сельскохозяйственной организации. Они подозреваются в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год директор и главный бухгалтер фирмы умышленно включали в налоговые декларации по НДС за 1-4 кварталы 2017 года, а также 1-4 кварталы 2018 года и 1, 3, 4 кварталы 2019 года заведомо ложные сведения о величине налоговых вычетов и представления данных деклараций в налоговые органы.

В итоге фирма уклонились от уплаты налогов в бюджетную систему государства более чем на 55 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.