Козловский и Татарской валы на Тамбовщине станут частью нового турмаршрута

Тамбовская область принимает участие в проекте по воссозданию Белгородской засечной черты. Эту работу поручил выполнить президент Владимир путин в прошлом году после встречи с общественниками. Белгородская засечная черта проходила по территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Это укрепленная линия на южных рубежах Русского царства, созданная в 30-50-х годах XVII века и служившая для защиты от крымско-ногайских набегов. В нее входили города-крепости и другие оборонительные сооружения. Позже из крепостей выросли Воронеж, Острогожск, Белгород, Короча, Усмань и Тамбов.

- Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области уже провело археологические исследования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - По их результатам в Перечень выявленных объектов культурного наследия включили «Козловский вал оборонительной черты», расположенный в Никифоровском и Сосновском районах. Частью Белгородской засечной черты также является объект культурного наследия федерального значения «Тамбовская сторожевая черта», расположенная на территории от села Лысые Горы до села Кузьмина Гать Тамбовского района, она также войдёт в новый турмаршрут.