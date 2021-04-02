В Тамбове 5 апреля отключат свет на девяти улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в понедельник, 5 апреля, в областном центре обесточат девять улиц. Электричество временно отключат по причине очередных ремонтных работ, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30

по ул. Базарной, д. 82-104;

по ул. М.Горького, д. 41-108;

по пр. Интернациональному, д. 1-2;

по пр. Сакко и Ванцетти, д. 9;

по пр. 2 Комсомольскому, д. 3-18;

с 9.00 до 16.00

по ул. Астраханской, д. 17-31;

по ул. Пролетарской, д. 1-23;

по ул. Ржавской, д. 14-31;

с 14.00 до 16.30

по ул. С.Рахманинова, д. 3Б