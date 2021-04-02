В Тамбове грабитель ударил пенсионера палкой и отобрал деньги

Днем, 1 апреля, на улице Ипподромной в Тамбове к пенсионеру подошел незнакомый мужчина и потребовал дать денег на продукты. В ответ на отказ злоумышленник несколько раз ударил пожилого тамбовчанина деревянной палкой и вытащил из кармана деньги. Один из свидетелей произошедшего инцидента, проезжавший мимо на автомобиле, сообщил о случившемся в полицию.

На место происшествия был вызван наряд патрульно-постовой службы и вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний мужчин, проживающий в селе Большая Липовица. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищения и был судим.

- При опросе в отделе полиции задержанный дал признательные показания. Похищенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» с применением насилия. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 10 тысяч рублей.