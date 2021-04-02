Парк культуры и отдыха в Мичуринске готовят к открытию

Рабочие убирают мусор и листву, а также проверяют работоспособность аттракционов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске парк культуры и отдыха готовят к встрече с посетителями. Его открытие запланировано на начало мая, а пока на аттракционах кипят профилактические работы: специалисты проверяют и обновляют оборудование.

Также сотрудники зеленого хозяйства оформляют клумбы и цветники, опиливают сухие ветви деревьев и кустарников. А еще, рабочие обновляют скамейки, убирают мусор и листву.

- Для юных и взрослых горожан подготовят развлекательно-игровые программы, где каждый участник сможет зарядиться позитивом и хорошим настроением. Сотрудники парка уверены, что к открытию все работы будут завершены, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.