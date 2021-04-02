Тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под машину

Недалеко от места ДТП был пешеходный переход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал мужчина, зафиксировали 1 апреля в 19 часов 50 минут на улице Некрасова около дома №26 города Рассказово. 21-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» наехал на 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.