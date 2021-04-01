Тамбовских дачников предупредили о подъеме уровня воды в реке Цна

Как сообщает Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 апреля ожидается подъем воды в реке Цне и канале реки Цны до 1 метра. В связи с этим специалисты ежедневно контролируют ситуацию и наблюдают за территорией, где возможны подтопления. Это район Пригородного леса, парка «Дружба» и переулок «Дворики».

- Все необходимые силы и средства находятся в полной готовности. В этом году по прогнозам не ожидается сильного разлива реки, но владельцам дачных участков, находящихся вблизи береговой зоны, следует, по возможности, поднять на чердаки инструменты, дачный инвентарь, чтобы обеспечить его сохранность и минимизировать возможные последствия подтопления, - сказал председатель комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды Валентин Старостин.

В случае возникновения ЧС тамбовчане могут позвонить по телефонам экстренных служб: 112 (Служба спасения), 72-03-39 (Центральная городская диспетчерская служба), 72-25-25 (Аварийно-спасательная служба).

В администрации города подчеркнули, что аварийно-спасательная служба обеспечит откачку воды погружным насосом, если ее уровень превышает 30 см.