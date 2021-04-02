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Происшествия2 апреля 2021 11:02

Житель Тамбовщины напал на приятеля с молотком и угрожал убийством

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Хитрово Рассказовского района к 57-летнему мужчине в гости зашел его знакомый. Приятели что-то не поделили, и между ними возник конфликт. Хозяин дома взял в руки молоток и стал угрожать 56-летнему товарищу убийством. После того, как ссора утихла, испуганный гость вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего. Нападавший задержан.

Криминал