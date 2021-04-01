Тамбовчанке дали семь лет колонии за убийство сожителя

Токаревский районный суд вынес приговор в отношении 48-летней жительницы села Васильевка, которая убила сожителя. Установлено, что 16 июля 2020 года женщина, выпивала вместе со своим 31-летним гражданским мужем. В результате возникшей между ними ссоры она взяла нож и ударила им мужчину в низ живота. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемую к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.