В Тамбове стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Торжественная церемония открытия конкурса Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове прошла торжественная церемония открытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В этом году конкурс проводится в областном центре, на родине победителя предыдущего регионального этапа конкурса. Напомним, в прошлом году им стал учитель физики лицея № 14 имени А.М. Кузьмина Сергей Юдаков. В этом году за победу в конкурсе будут бороться 28 педагогов.

- Свой опыт в вопросах обучения и воспитания учителя продемонстрируют на открытом уроке и в испытании «Методическая мастерская». По результатам данных мероприятий будут определены педагоги, которые продолжат дальнейшую борьбу. Именно им и предстоит провести классные часы, показать мастер-классы, где они продемонстрируют компетенции в области воспитания и социализации обучающихся, инновационный педагогический опыт в ситуации профессионального взаимодействия, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Пять лауреатов, которые наберут наибольшее число баллов, будут признаны призерами конкурса и примут участие в третьем очном этапе конкурса – «Учитель – лидер». По итогам всех конкурсных мероприятий жюри определит победителей в разных номинациях, а также самого победителя регионального этапа. Последний представит наш регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса.