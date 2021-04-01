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Спорт1 апреля 2021 16:51

В Мичуринске пройдет хоккейный турнир

Соревнования будут посвящены Всемирному дню здоровья
Ксения АЛЕШИНА
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Ледовые поединки можно будет увидеть 4 апреля

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске 4 апреля на Ледовой арене «Темп» состоится хоккейный турнир, посвященный Всемирному дню здоровья. Старт состязаний запланирован на 09:55. В этот же день будет выбрана лучшая команда. Участие в соревнованиях примут хоккеисты из Мичуринска, Задонска, Чаплыгина и Рязанской области.

- Зрителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: участники мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, - сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска.