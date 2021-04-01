Тамбовский адвокат пойдет под суд за попытку мошенничества

Завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении тамбовского адвоката. Юриста обвиняют в попытке покушения на мошенничество.

По версии следствия, адвокат обманул одного из свидетелей уголовного дела о налоговом преступлении, сообщив ему, что в случае выделения в отношении него по факту незаконного образования юридического лица материалов в отдельное производство, он сам может вскоре стать фигурантом уголовного дела. При этом адвокат предложил мужчине свою помощь, которая заключалась в передаче «нужным» людям из правоохранительных структур денежного вознаграждения в размере 250 тысяч рублей за решение вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности. Оговоренную сумму денег в сентябре 2020 года мужчина передал адвокату через его отца. Передача денег проходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Тамбовской области.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.