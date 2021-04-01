Тамбовчанка лишилась 700 тысяч рублей на биржевых торгах

В Тамбове 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества. Как выяснили полицейские, за месяц она перевела обещавшим прибыль от брокерской деятельности злоумышленникам 700 тысяч рублей.

Установлено, что женщине позвонил якобы представитель одной из торговых площадок, размещенных в сети Интернет. Во время беседы он объяснил ей преимущества участия в электронных аукционах и пообещал получение крупной прибыли.

После этого с ней заключили договор на участие в биржевых торгах и осуществили регистрацию на специализированных сайтах. В течение месяца потерпевшая переводила деньги на указанные счета для дальнейшего участия в аукционах.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.