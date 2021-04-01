В Тамбовской области не будет шествия «Бессмертного полка»

В Тамбовской области в этом году акция «Бессмертный полк», как и в 2020-м, пройдет в онлайн-формате, то есть в режиме видеотрансляции. От шествия из-за коронавируса организаторы мероприятия решили отказаться. Сейчас для проведения акции набирают волонтеров.

Всего есть два направления работы. Можно стать волонтером-модератором сайта. В задачи добровольца будет входить обработка присланных фотографий и данных для дальнейшего их включения в шествие Бессмертного полка онлайн. Ссылка для регистрации: Ссылка для регистрации: https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6229. Также можно стать тим-лидером акции. Здесь волонтеру нужно будет координировать группы добровольцев, которые займутся проверкой присланных для участия в шествии материалов, а также самому участвовать в модерации фотографий и данных.

- Главные требования: возраст старше 18 лет, наличие компьютера и 2-3 часа свободного времени в день, историческое образование и знание истории Великой Отечественной войны будет преимуществом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.