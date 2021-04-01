Тамбовские поисковики набирают лекторов

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» успешно функционирует в Тамбовской области уже четыре года. Кроме поисковых работ, волонтёры отряда проводят и профилактические мероприятия. Основным инструментом, ориентированным на детскую безопасность, является школа «Лиза Алерт». В отряде набирают новых лекторов для этого направления.

Инструкторами школы «Лиза Алерт» могут стать только поисковики. Если человек уже принимал участие хотя бы в пяти поисках, то необходимо написать старшей направления Александре Егоркиной (https://vk.com/egorkina68), которая предоставит учебный материал и проведёт аттестацию. Если же человек пока ещё не является добровольцем отряда, то поисковики ждут всех желающих в своих рядах. После участия в поисковых мероприятиях, у каждого есть возможность стать лектором.

- По заявкам наши лекторы выезжают в школу или детский сад и проводят занятия. Та информация, которую получают дети, зачастую является новой даже для взрослых людей, она подобрана на основе многолетнего опыта нашего отряда, уникальна и абсолютно бесплатна. Мы проводим и родительские собрания. Сейчас, в период начала весенне-летнего сезона, необходимо донести до взрослых и детей весь спектр профилактических мер, которыми мы с удовольствием делимся, ведь самое важное - предупредить беду, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

На сегодняшний день поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» действует 24 направления. Там работают операторы горячей линии, информационные координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные и другие люди, которые всегда готовы помочь и прийти на помощь.