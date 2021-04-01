Тамбовчанин прыгнул под колеса движущегося автомобиля

Молодой мужчина спрыгнул на дорогу с барьерного ограждения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Происшествие зафиксировали 31 марта в 19 часов 20 минут на 398 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Мичуринского района. 56-летний водитель автомобиля «Infiniti-FX35» сбил 26-летнего пешехода, который, по предварительным данным, спрыгнул с барьерного ограждения на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем.

- В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.