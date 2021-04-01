В Тамбове из-за ремонтных работ обесточат девять улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 2 апреля в областном центре девять улиц временно останутся без электричества. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Свет отключат по следующим адресам:
в связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
ул. Тулиновская, д. 20-30;
ул. Б.Васильева, д. 9;
с 14.00 до 16.30
ул. Маяковского, д. 2-12;
ул. Мичуринская, д. 99-111;
по причине проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
с 8.30 до 16.30
ул. Северная, д. 4-16;
ул. Пирогова, д. 1-12;
ул. 2 Шацкая, д. 3-33;
ул. 3 Шацкая, д.1-33;
ул. 4 Шацкая, д. 4-28.