В Тамбовской ЦРБ появились 7 новых аппаратов искусственной вентиляции легких

Современное оборудование используют для лечения тяжелых случаев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Ковидный центр, развернутый на базе Тамбовской центральной районной больницы оснастили дополнительно семью аппаратами ИВЛ. Новое оборудование обладает широкими возможностями и позволит медикам оказать эффективную помощь даже в самых тяжелых случаях.

Стоимость одного аппарата ИВЛ составляет около 1,1 миллиона рублей. Каждый аппарат оснащен цветным монитором высокого разрешения, сенсорным экраном с коррекцией угла обзора для быстрого ввода информации и возможностью удаленного подключения к рабочему месту. Врач может контролировать количество вдохов, объем вдыхаемого кислорода, его концентрацию и многое другое.

- Аппараты могут работать без внешнего электропитания, доступности сети и так далее. То есть если отключат свет, аппараты продолжат работать за счет встроенного аккумулятора. Устройство легко в управлении, а гибкая настройка меню позволит медицинскому работнику быстрее ориентироваться. Для надежной работы с пациентами в различных клинических ситуациях есть широкий выбор параметров и режимов вентиляции, - рассказали в лечебном учреждении.

Также на территории Тамбовской ЦРБ начали строительство газификатора холодного криогенного (ГКХ), который представляет собой автономный комплекс для хранения и преобразования жидкого кислорода в газообразный. Он имеет более высокие показатели эффективности с точки зрения экономичности и безопасности использования оборудования, по сравнению с использованием баллонов высокого давления. Стоимость контракта составляет порядка 6 миллионов рублей.

- Ковидный центр в Тамбовской ЦРБ развернули в конце апреля 2020 года. За это время здесь прошли лечение около 2,5 тысячи человек, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.