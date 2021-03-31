В Тамбове адвокаты пытались выманить у клиентки 1,5 миллиона рублей

В Тамбовской области вынесли приговор двум адвокатам, которых признали виновными в покушении на мошенничество.

На следствии и в суде установили, что осенью 2017 года к одному из адвокатов за юридической консультацией обратилась женщина - бывший директор дорожный фирмы, которая являлась фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его расследовали полицейские. Кроме этого, клиентка попросила помочь в отмене обеспечительных мер в отношении имущества в рамках исполнительного производства о взыскании в пользу банка большой суммы денег с нее и ее сына.

При встрече с женщиной адвокат и его коллега сказали клиентке, что для решения вопроса о прекращении в отношении нее уголовного преследования и исполнительного производства понадобятся 1,5 миллиона рублей якобы для дачи взяток «нужным» людям. В ноябре 2017 года женщина передала адвокатам 250 тысяч рублей, а 5 февраля 2018 года они получили от нее оставшуюся сумму, после чего сразу были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

- Приговором суда адвокатам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.