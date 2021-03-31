В Тамбовской области из-за половодья под воду ушел мост через Ворону

Движение транспорта по мосту прекращено Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Мичуринском районе из-за резкого таяния снега поднялся уровень воды в реке Ворона. В результате 31 марта оказался затоплен мост между поселком Лесохимучасток и селом Старая Казинка. К настоящему моменту вода поднялась на 20 сантиметров выше уровня дорожного полотна переправы. Движение автомобилей по мосту прекращено, но на транспортное сообщение с населенными пунктами это обстоятельство не повлияет – наряду с мостом есть объездные пути, которым могут воспользоваться жители.

- На переправе установлена измерительная рейка для наблюдения динамики воды, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Перед затопленным мостом выставлены ограждения и предупреждающие сигнальные знаки. Угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, так как расстояние от низководного моста до поселка Лесохимучасток - около 1 км. Потенциально опасные и социально значимые объекты, скотомогильники в зону затопления не попадают. Эвакуации населения не требуется.