Впервые в Мичуринске пройдет баттл-шоу «Мушкетеры наукограда»

Баттл-шоу состоится в ДК "Авангард" Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске 3 апреля в 16:00 профессионалы и любители спорта приглашаются на состязания по фехтованию в ДК «Авангард», где в этот день состоится баттл-шоу «Мушкетеры наукограда».

В рамках мероприятия будет организовано проведение боев воспитанников профильного отделения МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» города Мичуринска со спортсменами других направлений: спортивной гимнастики, единоборств, волейбола, борьбы дзюдо и самбо.

- Баттл-шоу пройдет впервые в спортивной истории наукограда. Его участниками также станут мичуринский боксер Артур Осипов и начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Александр Коростелев, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.