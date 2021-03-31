В Тамбовской области пьяный работник автомастерской угнал машину и попал в ДТП

В дежурную часть ОМВД по городу Котовску 30 марта обратилась местная жительница и сообщила об угоне автомобиля «Рено Сандеро», который она припарковала на улице Южной. Выяснилось, что накануне она решила отметить ремонт своей иномарки с компанией, куда входил сотрудник автомастерской, починивший ее машину.

После распития спиртного мастер решил прокатиться на чужом автомобиле. Однако на трассе Р-22 «Каспий», расположенной в Знаменском районе, совершил ДТП. Пьяный угонщик не справился с управлением и выехал за обочину, где перевернулся на машине. В итоге мастер разбил иномарку.

После установления личности угонщик был доставлен сначала в медицинское учреждение для оказания помощи, а затем в отдел полиции. Во время опроса он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. На нем также лежит ответственность по возмещению материального ущерба, причиненного собственнику транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.