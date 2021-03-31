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Происшествия31 марта 2021 16:02

В Тамбовской области мужчина убил старшего брата во время ссоры из-за матери

Житель Мичуринска нанес родственнику смертельные удары ножом
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске 33-летний местный житель обвиняется в убийстве родственника. По версии следствия, 6 февраля 2021 года, житель наукограда в компании знакомых распивал спиртные напитки по месту жительства родного брата и его сожительницы.

Во время застолья между братьями завязалась ссора по поводу того, кто будет ухаживать за их матерью. В ходе конфликта младший брат схватил нож и ударил старшего в спину и живот. От полученных ранений 41-летний потерпевший скончался в машине скорой помощи. По данному было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- По делу собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существ, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Криминал