В Тамбовской области мужчина убил старшего брата во время ссоры из-за матери

В Мичуринске 33-летний местный житель обвиняется в убийстве родственника. По версии следствия, 6 февраля 2021 года, житель наукограда в компании знакомых распивал спиртные напитки по месту жительства родного брата и его сожительницы.

Во время застолья между братьями завязалась ссора по поводу того, кто будет ухаживать за их матерью. В ходе конфликта младший брат схватил нож и ударил старшего в спину и живот. От полученных ранений 41-летний потерпевший скончался в машине скорой помощи. По данному было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- По делу собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существ, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.